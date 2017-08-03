Началась пресс-конференция, посвященная борьбе с лесными пожарами

Москва, , 13:15 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началась пресс-конференция, посвящённая новым техническим возможностям профилактики и борьбы с природными пожарами и городским смогом.

Члены экспертного клуба и постоянные авторы ИА REGNU, учёные Владимир Сывороткин, Петр Люшвин и Валерий Уйбо выступят с докладами.

Новые подходы и технологии открывают перспективу многократного повышения эффективности работы противопожарных служб МЧС, сокращения до минимума наносимого пожарами экономического ущерба, а также позволят забыть о таком явлении как «неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ), при которых миллионы жителей таких городов как Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Иркутск и десятки других обречены при отсутствии ветра постоянно дышать ядовитым смогом, образующимся от выбросов промышленных предприятий, тепловых электростанций и выхлопов автомобилей.

Конференция имеет четких адресатов, которым будут направлены соответствующие документы и от которых зависит внедрение предлагаемых технологий и подходов: Совбез, МЧС, МПР, комиссия по НМУ.