В Сибири создали тренажёр для подготовки лётчиков к тушению лесов

Томск, , 06:29 — REGNUM Томские специалисты разработали авиатренажёр, который поможет в подготовке пилотов МЧС к миссиям по тушению лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 июля, в Сибирском региональном центре МЧС России, новинку представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

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По информации портала МЧС Медиа, международная компания из Томска, создавшая тренажёр, специализируется на разработке технологий 3D-визуализации и виртуальной реальности. За основу виртуального пространства разработчики взяли реальную местность рядом с Байкалом размером 500 на 500 километров, воссозданную по географическим данным и спутниковым снимкам.

Уточняется, что на тренажёре человек сможет представить себя в роли пилота самолета-амфибии Бе-200 и спасти от пожаров леса вокруг озера Байкал. В ходе миссии поэтапно повторяется полёт на гидроплане: взлёт с авиабазы, забор воды из озера, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, прицельный сброс воды и возвращение на базу.

Томские специалисты сделали авиатренажёр на программной платформе собственной разработки компании. По словам создателей, программа «задаёт новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов».

Особенно достоверно в программе воссоздана модель атмосферы. По мнению экспертов международного уровня, многослойные объёмные 3D-облака весьма правдоподобны. Чтобы добиться такого эффекта и сделать аэродинамическую модель и авионику самолета-амфибии как можно ближе к оригиналу, разработчики много раз специально поднимались в небо на самолётах разных типов, изучали движение воздушных масс. Также они консультировались с пилотами самолётов и вертолётов, с инженерами опытного конструкторского бюро Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева и одним из главных конструкторов Бе-200 Германом Кобызевым.

Напомним, прохождение пожароопасного периода не всегда является благополучным в сибирских регионах. Если не принять должных мер, природные пожары могут перекинуться на населённые пункты и уничтожить жилые дома. Также такие возгорания наносят регионам огромный ущерб.

С 27 по 29 апреля 2017 года в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. Огонь оставил без жилья более 400 человек.

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Уже в мае в Красноярском крае в результате массовых пожаров без жилья остались 533 человека, в том числе 67 детей. Сгорело 130 жилых домов. Возгорания произошли в пяти населенных пунктах — в городах Канске и Лесосибирске, в поселке Стрелка под Лесосибирском, в поселке Малая Кеть Бирилюсского района, а также в поселке Тиличеть Нижнеингашского района.

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Также в мае в результате крупных пожаров сгорело несколько десятков домов в населенных пунктах Иркутской области.

В конце июня в Сибирском окружном информационном центре ИА REGNUM сообщили, что в текущем году количество пожаров в Сибири выросло более чем на 25% по сравнению с основными показателями по прошлому году, площадь пожаров увеличилась вдвое. Сибирский полпред Сергей Меняйло тогда подчеркнул, что задачи по недопущению массового распространения природных пожаров выполнены не в полном объёме.