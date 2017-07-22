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Стальные птицы в небе: фоторепортаж с авиасалона МАКС-2017

Техника

Фоторепортаж с лётной программы первого дня массовых посещений Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

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Стальные птицы в небе: фоторепортаж с авиасалона МАКС-2017
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Русь» на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39

Жуковский, Московская область, 22 июля 2017, 09:54 — REGNUM  21 июля в подмосковном Жуковском прошёл первый день массового посещения на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. В отличие от первых трёх дней, во время которых проходили официальные мероприятия и работа специалистов, теперь авиасалон посещают все желающие.

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Пилотажная группа «Русь» на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Русь» на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39
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Су-34 на авиакосмическом салоне МАКС-2017
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-34 на авиакосмическом салоне МАКС-2017
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Пилотажная группа «Первый полет»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Первый полет»
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Выступление пилотажной группы «Русские витязи»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выступление пилотажной группы «Русские витязи»
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Пилотажная группа «Первый полет»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пилотажная группа «Первый полет»

В связи с этим богаче и лётная программа — выступили 8 пилотажных групп, были продемонстрированы самые разные боевые и гражданские самолёты и вертолёты. ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с этого события.

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regnum author Антонова Дарья
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