В КНР создана самая большая в мире база данных о глубоководных бактериях

Пекин, , 14:16 — REGNUM Замглавы Государственной океанической администрации КНР Сун Шусянь сообщил о создании крупнейшей в мире базы данных о глубоководных бактериях. Уникальная коллекция микроорганизмов была собрана исследователями из КНР, которые провели более 100 глубоководных погружений.

База данных содержит информацию о 22 тыс. микроорганизмах, разделенных на 3400 видов. По словам Сун Шусяна, создание каталога стало возможным благодаря усилиям властей КНР, которые стремятся исследовать мировой океан и защитить его от пагубного влияния человека, пишет «Синьхуа».

"Используя полученные нашими исследователями данные через 10−15 лет мировая фармакологическая промышленность выйдет на принципиально новый уровень. Прогресс, достигнутый Китаем в разведке и сохранении глубоководных биологических ресурсов, изменил позицию Китая в международных исследованиях и разработке глубоководных ресурсов», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайское исследовательское судно «Xiangyanghong-10» вернулось 9 июля в Китай после завершения миссии на юго-западе Индийского океана, продлившейся более 200 дней.

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