Дроздов назвал причины расширения ареала гнездования сирийского дятла

Москва, , 00:14 — REGNUM Причиной расширения северо-восточной границы ареала гнездования сирийского дятла может являться деятельность человека. Новую орнитологическую находку прокомментировал советский и российский ученый-зоогеограф и известный телеведущий Николай Дрозодов, сообщает 22 июля Федеральное агентство новостей.

«Сейчас в природе все возможно, — считает ученый. — …Для того чтобы понять, почему это так, достаточно посмотреть на все то, что творится вокруг: наводнения, чудовищные пожары, техногенные катастрофы и т.д. Причины стоит искать в деятельности человека. Когда привычный ареал обитания птицы горит или затоплен, она может полететь куда угодно».

Расширения ареала в северном направлении не редкость в мире птиц. Подобные изменения ареалов орнитологи отмечают у кольчатой горлицы, скворца майна и некоторых других птиц.

«Та же кольчатая горлица продвигалась на север все последние десятилетия. Сейчас она уже завоевала всю Европу. Обычный скворец майна из Индии и Южной Азии теперь также переселяется на север», — отметил Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, необычную для Центральной России птицу обнаружили сотрудники Битцевского парка Москвы.

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Между тем ареал сирийского дятла, описанного в XIX веке на территории Османской империи (за что и получил свое название), в последние десятилетия значительно расширяется из Передней Азии к северу и уже захватил юго-восточную часть Европы. Птица отмечена в Болгарии, Венгрии, Словении, Австрии, Чехии и Польше.

На территории бывшего СССР, встречается в Закарпатье, Молдове, Украине. В России известны находки на юге Воронежской, Брянской и Волгоградской областей, а также в Калмыкии и Краснодарском крае.