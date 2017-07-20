Космический корабль «Прогресс МС-05» уйдет на дно Тихого океана

Москва, , 23:05 — REGNUM Отстыковавшийся от Международной космической станции российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-05» будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, сообщает Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Специалисты центра сведут с орбиты и затопят исполнивший свою задачу космический грузовик в несудоходном районе Тихого океана, получившем прозвище «кладбище космических кораблей».

По плану специалистов ЦУП, в 0:31 мск 21 июля «Прогресс» войдёт в плотные слои атмосферы и будет затоплен в 0:41 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС 24 февраля. Стоит отметить, что на орбиту корабль был выведен последней в истории российской космонавтики ракетой типа «Союз-У».

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