Пекин, , 22:25 — REGNUM Третий национальный общенаучный центр в пекинском Хуайжоу обретет плоть уже к 2020 году и станет всемирно-известным уже к 2030 году, сообщает 13 июля газета «Жэньминь жибао».

Научный центр сфокусируется на ключевых направлениях, включая естественные науки и космос в целях обеспечения всесторонней поддержки инноваций в базовых технологиях старны, развития национальной экономики и промышленности.

Кроме того, как утверждается, уже подходит к завершению создание пяти первых междисциплинарных платформ центра.

После окончания строительных работ, центр станет уже третьим после Чжанцзянского, расположенного в Шанхае и Хэфэйского — в провинции Аньхой.

Как и предыдущие два, новый создается при поддержке Государственного комитета по развитию и реформе, а также Министерства науки и технологий.

Напомним, что в 2016 году Китай потратил 22,71 млрд юаней на развитие науки, было профинансировано в общей сложности научные 41 184 программы.

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