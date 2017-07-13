Крым: в зоне строительства «Тавриды» найдены артефакты IV в. до нашей эры

Симферополь, , 13:04 — REGNUM Захоронения, относящиеся к IV веку до нашей эры — временам расцвета древнегреческого Боспорского царства — обнаружили специалисты Института археологии РАН в ходе раскопок кургана «Госпитальный» в зоне строительства трассы к будущему мосту через Керченский пролив. В сообщении Института отмечается, что раскопки кургана подобных размеров в Крыму проводятся впервые за более чем 100 лет.

К раскопкам участники экспедиции приступили в мае, при содействии ЗАО ВАД, которое ведёт строительство федеральной трассы «Таврида».

Как отметила научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН Ирина Рукавишникова, впервые в Крыму подобная работа ведется комплексно, на современном научном уровне. К работе в экспедиции привлечены не только археологи, но и специалисты по антропологии, палеозоологи, палинологи, реставраторы

«Мы получили важную информацию о погребальном обряде представителей боспорской знати, погребальных сооружениях Боспора и технике их строительства, о материальной культуре Боспорского царства», — рассказала Рукавишникова.

«Мы увидели, что история «Госпитального» была достаточно сложной. Его насыпь была сооружена в несколько приемов, в его толще были найдены погребальные сооружения разных времен. Кроме того, во всех стратиграфических разрезах оказались следы многочисленных грабительских перекопов и траншей», — рассказала эксперт.

Самыми древними захоронениями, обнаруженными археологами, стали два погребения под насыпью кургана. Они представляют собой два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно из захоронений, говорят ученые, было разграблено, судя по всему, еще в древности. Во втором археологи обнаружили деревянный саркофаг, частично разложившийся, распавшийся на детали. На нем сохранились гипсовые орнаментальные накладки, внутри саркофага ученые обнаружили скелет подростка.

Рядом с погребением участники экспедиции нашли массу предметов, связанных с занятием спортом, в том числе: 10 алабастров — сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях, стригель — серповидный скребок для очистки тела атлета от масла, пота и грязи, а также для массажа после соревнований, 150 игральных костей-астрагалов. Здесь же обнаружили и расписной краснофигурный кувшин для вина керченского стиля.

Ученые сделали вывод, что захоронение было сделано во второй половине IV века до нашей эры. Судя по находкам, «здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте», — полагает Рукавишникова.

Другими находками ученых стали три каменных жертвенника-эсхары, кострища и ямы с остатками тризн в память умерших, многочисленные обломки краснофигурных сосудов IV века до нашей эры и другой керамики, в частности, обломки краснофигурного кратера (сосуд для смешивания вина с водой) с изображениями менад и сатиров.

По мнению археологов, в конце IV века до нашей эры к ранней насыпи кургана была пристроена каменная гробница — античный склеп с 20-метровым коридором-дромосом, который вел в прямоугольную погребальную камеру. Внутренние стены камеры и коридора-дромоса были покрыты двуслойной сплошной штукатуркой. Над гробницей была сооружена новая насыпь, в которой археологи обнаружили фрагменты сосудов IV—III веков до нашей эры.

Несмотря на, что, рассказывает специалист, склеп неоднократно подвергался разграблению, в нем все же сохранились отдельные архитектурные детали богатого убранства гробницы: фрагмент фриза с овами (тип арочного орнамента), капитель пилястры, архитектурное гипсовое украшение, покрытое синей краской.

«Склеп, видимо, не уступал лучшим образцам эллинистической боспорской погребальной архитектуры. В нем был захоронен представитель верхушки местного общества», — отмечает Рукавишникова.

На стене исследователи обнаружили также и рисунки, относящиеся к более поздним периодам — предположительно, III—V векам нашей эры.

«Здесь есть картины батальных сцен, корабли, солярные символы. Стиль рисунка напоминает подобные изображения из склепа Сабазидов в Керчи», — говорит Рукавишникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее археологи сообщали об обнаружении при раскопках кургана древнегреческого склепа, относящегося к временам Александра Македонского.

Добавим, что строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, стартовало в мае. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчётная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.

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