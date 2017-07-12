Ученые: 82% жителей России могут легко бросить курить

Москва, , 08:31 — REGNUM У 82% граждан России отсутствуют гены, которые мешают бросить курить. Об этом 12 июля сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное медико-генетическим центром Genotek.

Исследователи провели анализ результатов около 2,5 тыс. ДНК-тестов и вывели статистику взаимосвязи генетики и привычки табакокурения среди российских граждан. Было выделено три гена, два из которых связаны с формированием никотиновой зависимости (гены CHRNB3 и CTNNA3) и один — со сложностями при отказе от табакокурения (ген DBH).

Согласно полученным результатам, у 81,9% исследуемых был обнаружен ген DBH в том его варианте, в котором он ассоциируется с успешным отказом от курения. Этот вариант гена был выявлен у 65% людей, которые курят более 10 сигарет в день, а также у 83% людей, которые бросили курить. Людям с таким генотипом легче бросить курить по сравнению с остальными.

Отмечается также, что только у 17,4% людей обнаружена мутация в одной из копий гена, ассоциированная с усложнённым отказом от курения. Этот вариант гена был найден только у 35% исследуемых, курящих более 10 сигарет в день.

Самая высокая вероятность возвращения к привычке курить выявлена только у 0,7% людей. Это объясняется наличием у них мутаций в обеих копиях гена DBH, которые связаны со сложностями при отказе от курения. Людям с таким генотипом сложно отказаться от курения без помощи специалиста.

В ходе исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет.

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