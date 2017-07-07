Китайские ракеты-носители со спутниками смогут стартовать с кораблей

Пекин, , 13:05 — REGNUM В ближайшее время Китай сможет запускать ракеты-носители со спутниками на борту не со стартовых площадок, расположенных на суше, а со специализированных кораблей. Новейшие ракеты будут впервые представлены не позднее 2018 года. С соответствующим заявлением выступил замглавы Исследовательского института ракетной техники КНР Тан Яган.

«В настоящее время мы разрабатываем ракету-носитель, способную вывести на орбиту Земли спутники весом до 500 кг. Китайские ученые и конструкторы добились значительных успехов в данном вопросе, первый опытный образец новейшей ракеты будет представлен уже в 2018 году», — заявил высокопоставленный ученый.

Новейшие ракеты будут твердотопливными, что значительно упростить процесс запуска. Пусковой установкой для данных ракет может стать грузовое судно водоизмещением более 10 тыс. тонн, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, Тан Яган сообщил журналистам, что другая ракета — Long March 8 впервые поднимется в воздух в 2019 году. Ожидается, что Long March 8 станет главной «рабочей лошадкой» в китайской космической программе. Грузоподъемность корабля составляет 4,5 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, запуск самой новой ракеты-носителя «Чжанчжэн-5 Y2» («Великий поход-5») был признан «неудачным».

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