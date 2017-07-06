Ученые определили, у каких звезд образуются экзопланеты

Порту, Португалия, , 15:34 — REGNUM Группа астрономов из Португалии и Германии выяснила, что процесс формирования планет у разных звезд зависит от содержания химических элементов в светиле. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

В ходе изучения данных, полученных телескопом «Кеплер» и другими аппаратами, исследователи обнаружили закономерность в формировании планет. Они провели анализ свойств более чем 3,5 тыс. экзопланет. Было установлено, что вероятность открытия газовых гигантов в окрестностях той или иной звезды не была случайной.

Так, большие газовые гиганты, масса которых превышала массу Юпитера в четыре раза, чаще всего встречались у звезд, в недрах которых практически отсутствовали элементы тяжелее водорода и гелия. В этом случае шанс открытия у такой звезды больших газовых гигантов был выше.

Подобным образом, менее крупные газовые гиганты, формировались вокруг звезд, которые содержали в себе примерно столько же тяжелых элементов, как и Солнце. При этом чем больше таких элементов было в светиле, тем сильнее от него были удалены планеты.

Такое разграничение, по мнению ученых, свидетельствует о том, что планеты формируются по двум разным сценариям. Планеты, похожие на Юпитер, образовались в результате скопления газа на поверхности каменного объекта.

Крупные газовые гиганты, в свою очередь, формировались в результате прямого гравитационного коллапса части газа в протопланетном диске из-за появления в нем участков с аномально высокой плотностью.

Это может указывать на то, почему планеты, похожие на Землю, и чаще рождаются в окрестностях красных карликов, недра которых, как правило, содержат больше тяжелых элементов, чем крупные звезды.

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