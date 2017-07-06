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Ученые: Недостаток сна в детстве влияет на продолжительность жизни

Наука

Недосып связан с ускоренным старением клеток

Вашингтон, 6 июля 2017, 10:28 — REGNUM  Ученые из США выяснили, что недостаток сна в детстве связан с ускоренным старением клеток и низкой продолжительностью жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Pediatrics.

Ученые наблюдали за устройством хромосом у более чем полутора тысяч детей, начиная с 1998 года и по сегодняшний день. Свое исследование они проводили в крупных американских городах с населением более 200 тыс. человек.

При этом проводился регулярный опрос родителей на предмет того, как долго дети спят.

Данные опросов ученые сопоставляли с пробами крови, которые периодически брали у детей. В клетках детей они замеряли длину теломер — концевых участков хромосом, которые находятся в ядре клетки и защищают ДНК от повреждений.

Исследования показали, между длиной теломер и продолжительностью сна существует взаимосвязь. Чем меньше сон, тем теломеры короче. При этом ученые не обнаружили различий в зависимости расы, пола или социально-экономического статуса.

Исследователи уверены, что этот вывод согласуется с более широкими данными, свидетельствующими о том, что недостаточная продолжительность сна представляет собой риск увеличения физиологического стресса, ухудшения здоровья и ускоренного старения.

В будущих исследованиях ученые намерены рассмотреть причины этого явления.

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