Китайские ученые совершили прорыв в создании «искусственного солнца»

Хэфэй, Китай, , 05:29 — REGNUM Китайские ученые утверждают, что добились мирового рекорда стабильной работы токамака в режиме H-моды в течение 101,2 секунд, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Китайский экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST), расположенный в городе Хэфэй китайской провинции Аньхой, прозванный «вторым солнцем», стал первым в мире токамаком, достигнувшим отметки 100 секунд стабильной работы в режиме H-моды, сообщают ученые Хэфэйского института естественных наук при Китайской академии наук.

За 2016 год команда EAST добилась 60-ти секундного рекорда работы установки в режиме H-моды. Достигнутые результаты внесли важный вклад в работу Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) — одного из крупнейших проектов международного сотрудничества.

Более 30 стран принимают участие в ИТЭР во имя создания крупнейшего в мире токамака (тороидальная камера с магнитными катушками) — устройства удержания раскаленной плазмы в магнитном поле с целью обеспечения необходимых условий для протекания реакции управляемого термоядерного синтеза.

Режим H-моды токамака обеспечивает одновременное снижение теплопотерь и рост температуры в ядре плазмы, что по факту приводит к повышению энергетического выхода установки.