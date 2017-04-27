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Голландский профессор будет учить карабахских студентов переговорам

Наука

Говоря о карабахском конфликте, Mирц отметил, что нереально прийти к общему мнению, пока в переговорный процесс не будет вовлечена карабахская сторона

Пол Mирц в Арцахском государственном университете
Иллюстрация: Aрцахпресс
Пол Mирц в Арцахском государственном университете

Степанакерт, 27 апреля 2017, 19:52 — REGNUM  Старший научный сотрудник Нидерландского института международных отношений, профессор Европейского колледжа в Бельгии, доктор наук по международному праву Пол Mирц проведёт лекции в Арцахском государственном университете на тему: «Международный переговорный процесс».

В беседе с «Aрцахпресс» Пол Mирц отметил, что с арцахскими студентами он в основном будет говорить о том, что представляют из себя сотрудничество и переговоры между различными странами.

«Мы проведем упражнения со студентами по развитию переговорных навыков. Я предоставил им соответствующую книгу, и, используя ее, студенты должны овладеть способами ведения переговоров», — сказал Mирц, добавив, что данная тема является очень актуальной, так как в этом плане создалась сложная ситуация в урегулировании Карабахского конфликта.

По словам голландского специалиста, «переговоры всегда лучше, чем убивать друг друга, но, к сожалению, до сих пор в деле урегулирования проблем региона они пока не играют главной роли».

Говоря непосредственно о карабахском конфликте, Mирц отметил, что нереально прийти к общему мнению, пока в переговорный процесс не будет вовлечена карабахская сторона

«До тех пор, пока в Азербайджане этого не поймут, достижение какого-либо результата невозможно», — сказал доктор наук.

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