Голландский профессор будет учить карабахских студентов переговорам

Степанакерт, , 19:52 — REGNUM Старший научный сотрудник Нидерландского института международных отношений, профессор Европейского колледжа в Бельгии, доктор наук по международному праву Пол Mирц проведёт лекции в Арцахском государственном университете на тему: «Международный переговорный процесс».

В беседе с «Aрцахпресс» Пол Mирц отметил, что с арцахскими студентами он в основном будет говорить о том, что представляют из себя сотрудничество и переговоры между различными странами.

«Мы проведем упражнения со студентами по развитию переговорных навыков. Я предоставил им соответствующую книгу, и, используя ее, студенты должны овладеть способами ведения переговоров», — сказал Mирц, добавив, что данная тема является очень актуальной, так как в этом плане создалась сложная ситуация в урегулировании Карабахского конфликта.

По словам голландского специалиста, «переговоры всегда лучше, чем убивать друг друга, но, к сожалению, до сих пор в деле урегулирования проблем региона они пока не играют главной роли».

Говоря непосредственно о карабахском конфликте, Mирц отметил, что нереально прийти к общему мнению, пока в переговорный процесс не будет вовлечена карабахская сторона

«До тех пор, пока в Азербайджане этого не поймут, достижение какого-либо результата невозможно», — сказал доктор наук.