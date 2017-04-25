Ученые опровергли родство австралопитека седиба с человеком

Новый Орлеан, США, , 13:59 — REGNUM Предположения о том, что ископаемые приматы австралопитеки седиба (Australopithecus sediba) могут считаться предками человека, неверны, считает ученый университета Аризоны (город Темпе, США) Уильям Кимбел, пишет журнал Science.

Кимбел на конференции Американской ассоциации антропологов в городе Новом Орлеане (штат Луизиана, США) заявил, что австралопитеки седиба не близки роду Homo.

Ссылаясь на археологическую находку южноафриканского палеоантрополога Ли Бергера, который описал этих австралопитеков как новый вид ранних предков человека, Кимбел отметил, что найденная коллегой особь ближе к африканским австралопитекам, чем к людям.

«Соответственно, мы не верим в то, что австралопитеки седиба имеют уникальную связь с родом Homo», — пояснил он.

Напомним, Бергер в журнале Science описал найденный при раскопках вид Австралопитек седиба, который, по мнению его коллег, может считаться промежуточным звеном между австралопитеками (ископаемыми человекообразными обезьянами) и древним человеком.

В качестве еще одного претендента на роль предка человека ученые рассматривают австралопитека гархи (Australopithecus garhi), останки которого найдены в Эфиопии.

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