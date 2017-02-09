На Марсе обнаружены необычные метеоритные кратеры

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Группа необычных метеоритных кратеров, похожих на следы от выстрелов гигантского дробовика, была обнаружена на поверхности Марса инструментами станции Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки кратеров, которые образовались в период с 2008 по 2014 год в регионе Фарсида, опубликованы на сайте HiRISE — камеры, находящейся на борту MRO.

Как считают ученые, кратеры появились в результате падения метеорита, состоявшего из рыхлых пород. При вхождении в атмосферу планеты небесное тело раскололось, однако поверхности достиг заряд космической «картечи», двигавшейся с высокой скоростью.

Земля, Венера и ряд спутников планет-гигантов покрыты плотной атмосферой, которая защищает их от бомбардировки метеоритами и даже небольшими астероидами, однако Марс такой защиты лишен. Следы метеоритных ударов интересны ученым, так как позволяют устанавливать возраст различных районов Красной планеты с учетом данных об эрозии кратеров.