Пятница, 27 Января 2017 года
20:47:56 МСК

Четыре затонувших корабля 19-го века обнаружили у побережья Австралии

Наука
Команда из восьми археологов покинула город Бандаберг 19 января
Кнут Андреессен Бааде. Крушение. 1835 Кнут Андреессен Бааде. Крушение. 1835

Канберра, 27 января 2017, 17:46 — REGNUM  У побережья Австралии обнаружили останки четырех кораблей 19-го века, сообщает 27 января Australian Associated Press.

Археологи из Австралийского национального морского музея обнаружили затонувшие корабли у побережья штата Квинсленд в районе рифа Кен. На глубине 10 метров были найдены более десятка железных якорей и шесть пушек. Ученые считают, что корабли находились под водой более 150 лет, идентифицировать их будет не просто.

«Уйдут месяцы на то, чтобы соотнести археологические находки с данными в архивах, включая информацию из судовых журналов и новостных сообщений о кораблекрушениях того периода», — сказал представитель Австралийского национального морского музея Джеймс Хантер.

Напомним, большинство затонувших судов в районе рифа Кен являются торговыми судами, которые направлялись в страну из Индии или Индонезии.

Команда из восьми археологов покинула город Бандаберг 19 января. Цель экспедиции — восемь затонувших кораблей 19-го века, включая бриг «Бона Виста», пропавший в 1828 году, и трехмачтовое судно «Дженни Линд», которое исчезло в 1850 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Археологи выяснили происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное