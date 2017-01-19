Огромный разлом в леднике Антарктиды сняли на видео британские ученые

Лондон, , 18:25 — REGNUM Огромную трещину в леднике Антарктиды сняли на видео сотрудники Антарктического управления Великобритании. Видео опубликовано в Сети.

По информации ученых, 40-километровая трещина образовалась в шельфовом леднике Бранта еще в октябре 2016 года, недалеко от британской научно-исследовательской станции «Халли-6».

Это уже второй разлом в этом леднике. Первый разлом образовался еще несколько десятилетий назад, но с 2012 года начал резко расти, так что теперь от станции «Халли-6» он находится всего в шести километрах.

Антарктическое управление Великобритании приняло решение закрыть научно-исследовательскую станцию «Халли-6» на зимний период и перебазировать станцию на 23 километра от разлома, так как не исключена вероятность того, что разлом отрежет станцию от континента.

Читайте ранее в этом сюжете: Над Антарктидой замечено необычное атмосферное явление