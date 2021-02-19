Москва, , 09:24 — REGNUM Данные о 2,5%-ом росте реальных зарплат граждан России в 2020 году доктор экономических наук Никита Кричевский сравнил со «статистическим лукавством». В своем телеграм-канале он также пояснил:

«Росстат публикует данные по реальным зарплатам в прошлом году — рост составил 2,5%. При этом Росстат оговаривается, что учитывает зарплаты порядка 43 млн наемных работников крупных и средних предприятий, а также МП и бюджетников. То есть, тех организаций, что сдают статотчетность. ИП и нанимаемый ими персонал в статистике не учитываются. Особенно поражает декабрьский всплеск среднемесячной начисленной зарплаты до 69,3 тыс руб.

Тут я напомню о статистическом лукавстве. Росстат отдельно публикует данные о зарплатах в средних и крупных организациях, а потом плюсует к этим показателям статистику по малому бизнесу и ИП. В первом случае итог более весомый, во втором — менее.

Первый показатель свидетельствует, что мы живем хорошо и даже отлично, второй используется при расчете надбавок тем же научным работникам. Например, по Москве за январь-сентябрь 2020 г. по средним и крупным организациям начисленная зарплата составила 95,6 тыс. рублей, а с учетом МП и ИП — лишь 73,6 тыс. рублей.

Разница на 23%. На самом деле, если взять Москву как условный пример, в декабре по экономике в целом было начислено не 69,3 тыс руб., а 53,3 тыс руб. Повторюсь, пример условный. Тем не менее, вторая цифра куда ближе к реальности, чем первая».

Напомним, ранее Росстат известил о том, что в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций оказалась на 6% больше и составила 51 083 рублей.