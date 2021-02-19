Ухань, Китай, , 05:27 — REGNUM Инновационный центр сотрудничества Китай — Африка был открыт в столице провинции Хубэй городе Ухань центральной части Китая, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

При центре будет создана одна онлайн и одна офлайн-платформа продвижения китайско-африканских научно-технических инноваций и сотрудничества, инвестиций в модернизации производства, а также обмена молодыми талантами между Китаем и Африкой.

Будут созданы вспомогательные центры научных исследований и международного трансфера технологий, организованы проекты научно-технического сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Центр является важной частью наращивания потенциала китайско-африканского сотрудничества. Он будет совместно проводить обменные мероприятия высокого уровня для содействия качественному технологическому взаимодействию и диверсифицированным обменам между Китаем и Африкой.