Пекин, , 04:52 — REGNUM Китай увеличивает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 19 февраля, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР, передает агентство Синьхуа.

По информации главного органа государственного планирования Китая, в связи с недавними изменениями в сфере мировых цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае будут увеличены на 275 юаней (около $42,6) и 265 юаней соответственно.

Это уже третье увеличение цен на нефть в этом году в Китае. В рамках действующего механизма ценообразования, если международные цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну и закрепляются в таком положении на 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты в Китае также меняются соответствующим образом.