Москва, , 22:58 — REGNUM ВВП России в январе 2021 годна сократился на2,4% в годовом выражении. Такая оценка приводится в опубликованном 18 февраля обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

В министерстве отмечают, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности.

Так, снижение оборота розничной торговли в январе замедлилось до 0,1% в годовом выражении с 3,6% в декабре. Впервые с апреля 2020 года спрос на непродовольственные товары вырос — на 0,9% в годовом после снижения на 2,6% месяцем ранее. В продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение за последние десять месяцев — на 1% после 4,5% в декабре.

Минэкономразвития также отмечает продолжающееся постепенное улучшение динамики платных услуг населению (снижение на 9,4% в январе после 11,1% в декабре) и оборота общественного питания (снижение на 11,9% в январе после 20,9% месяцем ранее). Отмечается, что это происходит на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов.