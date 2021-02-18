Москва, , 14:30 — REGNUM Основной, но не единственной причиной снижения в РФ налоговых платежей в 2020 году, безусловно, стала пандемия коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%.

«Основной причиной снижения налоговых платежей в 2020 году, безусловно, стала пандемия коронавируса. Приостановка деятельности предприятий, производивших товары конечного потребления и услуги, привела к сокращению налогооблагаемой базы. В условиях пандемии немало предприятий воспользовались налоговыми льготами, что также снизило поступления в бюджет», — сказал Ковригин.

При этом, однако, экономист призвал не считать пандемию единственной причиной снижения налоговых поступлений. Чтобы понять это, он посоветовал взглянуть на структуру доходов российского бюджета от налогов. Ковригин обратил внимание на то, что наибольшее падение коснулось не традиционных налогов на прибыль и на доходы физических лиц, а «сырьевых» налогов: налога на добычу полезных ископаемых, экспортной пошлины.

«Здесь основной причиной является динамика цен на нефть: значительную часть 2020 года эта динамика была отрицательной. Внешний спрос на сырьё сокращался, — сказал Ковригин. — В конце 2020 и начале 2021 года цены на нефть восстанавливаются весьма активно, поэтому я допускаю общий рост налоговых поступлений в новом году. Кроме того, постепенно восстанавливается производство, и налоговые платежи с прибыли и доходов тоже должны постепенно восстанавливаться».

Что касается экономической политики российского правительства, то она, как полагает Ковригин, однозначно не способствует ни повышению, ни снижению налоговых поступлений в бюджет.

«Мы пока очень сильно зависим от нефтяных и иных сырьевых доходов — это показало даже падение налоговых доходов бюджета в прошлом году. Надо не «вилять» ставками налогов, а предпринимать меры к диверсификации экономики», — подытожил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, налогоплательщики в России смогут получать налоговые вычеты в упрощённом виде.

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