Саратов, , 12:55 — REGNUM В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов» в лесохозяйственные учреждения продолжит поступать противовожарная техника и оборудование. На данные закупки в 2021 году предусмотрели более 63 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии области.

На эти средства планируют приобрести 267 единиц противопожарного оборудования, порядка 7,1 км пожарных рукавов, 6 лесохозяйственных тракторов и 5 единиц противопожарной техники. Уже закуплено и передано 4 гусеничных лесохозяйственных трактора в Новобурасский межрайонный лесопитомник, Макаровский, Аткарский и Балашовский лесхозы. До конца февраля ожидается поставка еще двух подобных тракторов в Вольский и Черкасский лесхозы.

ИА REGNUM напоминает, в Духовницком районе Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти на пожаре мужчины и женщины. Трагедия произошла ранним утром 16 февраля.

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