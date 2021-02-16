Духовницкий район, , 14:14 — REGNUM В Духовницком районе Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти на пожаре мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Предварительно, около 4:30 (местное время) 16 февраля житель села Новозахаркино услышал треск шифера и вышел на улицу, где увидел горящий соседний дом. Хозяин полыхающего здания находился на улице и пытался докричаться до супруги, которая была в доме. Сосед бросился за помощью к односельчанам, когда вернулся мужчины уже не было. Как оказалось он бросился спасать жену. Пожарные после ликвидации огня обнаружили останки тел 65-летнего мужчины и его 66-летней супруги.

При осмотре места происшествия установили, что очаг возгорания находился в помещении веранды дома. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причины пожара. назначены экспертизы. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 22 января на улице Кардонной в Оренбурге загорелся жилой дом. При тущении пожара были найдены тела граждан 67 и 68 лет.

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