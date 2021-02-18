Ялта, Крым, , 11:29 — REGNUM Реконструкцию очистных сооружений проведут в посёлке Санаторном на южном берегу Крыма. Положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на объект выдано Главгосэкспертизой, сообщили в пресс-службе ведомства 18 февраля. Поселок Санаторное расположен между Форосом и Парковым и входит в городской округ Ялта.

Канализационные очистные сооружения находятся на улице Южной посёлка. Проект реконструкции предполагает строительство станции биологической очистки заводского изготовления с применением мембранной технологии. В состав комплекса очистных сооружений войдут здание приемного резервуара, механической очистки и обработки осадка, здания реагентного хозяйства, воздуходувок, насосной станции и станции обеззараживания, блока глубокой биологической очистки, административно-бытового здания и химической лаборатории. Будет построен новый глубоководный выпуск, а также выполнено берегоукрепление территории.

Технологическая схема очистки воды будет сочетать полную биологическую очистку с глубоким удалением азота (нитри-денитрификация), мембранным илоотделением и последующим обеззараживанием сточных вод. Производительность КОС составит 2500 куб. м в сутки. Застройщиком выступит ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма».