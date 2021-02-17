Пенза, , 14:23 — REGNUM В 13 сельских школах и школах малых городов Пензенской области проведут в 2021 году капитальный ремонт спортивных залов. Об этом сообщает пресс-служба облминобразования.

Ремонт осуществят в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». С 2014 года ремонтные работы прошли в 115 сельских школах, перепрофилировали одно плоскостное сооружение. Более 10 тыс. школьников Пензенской области смогли заниматься спортом и физкультурой в современных условиях. На базе отремонтированных спортзалов создали 115 новых спортивных клубов.

В период с 2014 по 2020 годы участие в проекте принимали лишь сельские школы, а с 2021 года в число участников вошли школы малых городов и районных поселков.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2021 году за счет федеральных средств капитально отремонтируют детскую музыкальную школу №1 в Кузнецке и детскую школу искусств в Сердобском районе.

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