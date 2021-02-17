Москва, , 12:54 — REGNUM В Совете Федерации в рамках «Часа субъекта РФ» была представлена Амурская область. Основной доклад сделал губернатор Василий Орлов. Он обозначил четыре главные проблемы региона и попросил у сенаторов помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основными болевыми точками субъекта по словам Орлова являются проблемы расселения аварийного жилья в зоне БАМа, где уже расселены 2117 семей, но потребность значительно больше — более 253 тыс. кв. метров.

Вторая насущная тема — здравоохранение, кадровый вопрос в медицине особенно остро стоит в отдалённых районах БАМа. В области высокая смертность и низкая продолжительность жизни, плохое состояние медучреждений. В 2020 году на ремонты учреждений здравоохранения было выделено 533 млн рублей, в этом запланирован уже один млрд рублей.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» также нуждается в помощь Совета Федерации. По разным причинам региональные дороги не вошли в программы и в этом году на их ремонт федеральных средств не предусмотрены.

И последний вопрос, озвученный Василием Орловым — природопользование и берегоукрепление. В Амурской области ежегодно много наводнений, власти работают по нескольким направлениям, есть и дорогостоящие проекты, которые региону самому не реализовать.

Василий Орлов обратился к Совету Федерации рассмотреть возможность включения четырёх проблемных для области вопросов в национальные федеральные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья для обеспечения продовольственной безопасности просят передать Минсельхозу России мелиоративные системы, об этом на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда РФ заявил министр сельского хозяйства области Олег Турков.