Москва, , 10:08 — REGNUM ОФЗ-н — хорошая альтернатива банковским депозитам, к тому же безрисковая по экономической природе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который призвал граждан приобретать данный вид ценных бумаг.

«Облигации, эмитируемые от имени государства, обладают высокой степенью надежности, но одновременно являются инструментом с невысокой доходностью, — сказал Джагитян. — Объясняется это тем, что чем ниже уровень риска, тем меньше готовы платить эмитенты ценных бумаг инвесторам по процентам. В этой связи данный вид инвестиций подойдет индивидуальным инвесторам с консервативным риск-профилем, то есть тем, которые предпочитают не рисковать своими вложениями на финансовых рынках. Одним из преимуществ ОФЗ-н является их более высокая доходность по сравнению с банковскими вкладами в рублях. Другим преимуществом является то, что по ОФЗ-н гарантирована защита всей суммы инвестиций, а по банковским депозитам — лишь в законодательно установленном максимальном размере 1,4 млн рублей».

Как подчеркнул Джагитян, облигации ОФЗ-н доступны всем желающим, включая неквалифицированных инвесторов, в отношении которых планируется ввести законодательные ограничения по операциям на рынке ценных бумаг.

«Эти облигации могут быть куплены и проданы в любое время. ОФЗ-н — хорошая альтернатива банковским депозитам, к тому же безрисковая по экономической природе. В то же время следует помнить о необходимости диверсификации вложений, в том числе в банковские вклады, поскольку в случае потребности в кредите будет важно иметь историю взаимоотношения с банком», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая заявила, что в России облигации федерального займа для населения вполне могут быть альтернативой банковским депозитам.

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