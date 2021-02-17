Москва, , 07:33 — REGNUM Рост стоимости картофеля и моркови в российских магазинах за год составил 40 и 34 процентов соответственно. Об этом 17 февраля сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.

Так, средняя цена 1 кг картофеля в розничном секторе достигла 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. Увеличение стоимости объясняется плохой погодой и низким урожаем, что привело к снижению предложения на рынке.

При этом удорожание моркови связывают с другим фактором: сокращением объема посадок на фоне избытка урожая 2019 года. Средняя цена за морковь составила 37 руб. за 1 кг вместо 27,5 руб.

Кроме того подорожали помидоры (на 20%, до 173,6 руб. за 1 кг), огурцы (на 16%, до 175,4 руб. за 1 кг) и репчатый лук (на 10%, до 27,8 руб. за 1 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Известия» распространила информацию о том, что торговые сети обратились в Минпромторг РФ по поводу планов производителей повысить на 10 процентов отпускные цены на яйца и мясо птицы в России.

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