Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Первую строчку в рейтинге богатейших людей мира вернул себе ранее утративший это место глава американской корпорации Amazon Джефф Безос. Об этом 16 февраля сообщило агентство Bloomberg, которое составило указанный список.

Бизнесмен обошел основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. При этом финансовое состояние пошатнулось у обоих лидеров рейтинга. Активы Безоса уменьшились на $372 млн и составили $191 млрд. Состояние Маска сократилось на $4,5 млрд и достигло $190 млрд.

Третье место в представленном рейтинге осталось у основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, активы которого оцениваются в $137 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля корпорация Microsoft заняла второе место в мире по уровню рыночной капитализации в $1,828 трлн. Первая строчка у компании Apple с $2 трлн.

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