Симферополь, , 03:49 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск к государственному унитарному предприятию «Крымлифт — гидроремстрой». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает ООО «Трансэнерго» из Нижегородской области. Иск поступил 4 февраля 2021 года, сумма долга не сообщается. Между тем ещё в 2017 году «Трансэнерго» через нижегородский арбитраж взыскало с ГУП «10 256 463 рублей 51 копейку долга, 245 311 рублей 13 копеек неустойки, 75 509 рублей государственной пошлины». В основе спора лежали договоры на поставку лифтового оборудования и выполнение работ, подписанные в 2016 году.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП «Крымлифт — гидроремстрой» учреждено в апреле 2016 года в Симферополе. Уставный капитал — более 3,5 млн рублей. Учредитель — министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма. С декабря 2019 года компания числится в стадии ликвидации.