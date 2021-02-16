Подгорица, , 23:40 — REGNUM Правительство Черногории ускорит мероприятия по подготовке соглашения, которое Подгорица и Лондон должны подписать после Brexit, сообщают 16 февраля Vijesti.

По словам президента Черногории Мило Джукановича, это имеет решающее значение для Подгорицы и будущего сотрудничества на встрече с послом Великобритании Карен Медокс. Джуканович обсудил с послом важные темы для межгосударственных отношений и текущие политические события.

Он выразил желание продолжить благотворное сотрудничество и укрепить отношения, которое имеет ценность для Черногории, особенно в области верховенства права, защиты и безопасности, которые являются значимыми аспектами не только для Черногории, но и для всего региона.

«Вот почему опыт и поддержка Великобритании незаменимы для динамического роста региона». Джуканович

Посол Медокс подчеркнула, что она ценит поддержку Джукановичем скорейшего заключения двустороннего торгового соглашения.