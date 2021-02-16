Москва, , 17:53 — REGNUM Для того чтобы в России в 2020 году не выросли цены на сахар, меры надо было принимать еще в 2019 году, когда возникло его перепроизводство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев, комментируя новость о том, что сахарная отрасль РФ снизила производство.

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«С сахаром ситуация следующая. По данным Росстата, урожай сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40,4%. При таком снижении сбора единственного вида сырья, из которого в России производят сахар, только очень большой оптимист может думать, что это никак не отразится на потребительском рынке и ценах, — сказал Мурзаев. — При этом надо напомнить, что сокращение производства сырья возникло после перепроизводства сахара, которое произошло в 2019 году. Да, какое-то время ситуация была отличной: сахара навалом, цены не растут… Но ровно через год мы видим прямо противоположную картину: резкое сокращение производства сахарной свеклы, в том числе из-за сокращения посевных площадей, и, как следствие, рост цен».

Как пояснил Мурзаев, на самом деле это крайне простые, очевидные взаимосвязи.

«То есть для того, чтобы цены на сахар не выросли в 2020 году, меры надо было принимать еще в 2019, когда возникло его перепроизводство!», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что дефицит сахара в РФ может быть спровоцирован излишним регулированием цен на эту продукцию.

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