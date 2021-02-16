Москва, , 17:51 — REGNUM Ценовые «русские горки», приключившиеся в России на рубеже 2020 и 2021 годов на рынке некоторых продуктов питания, не имеют никакого отношения к коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России произошел резкий спад в производстве масла и сахара.

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«Ценовые «русские горки», приключившиеся на рубеже 2020 и 2021 годов на рынке некоторых продуктов питания, не имеют никакого отношения к коронавирусу. Ибо ни подсолнечник, ни сахарная свекла ковидом не болеют, — сказал Мурзаев. — Возьмем данные по подсолнечнику. Урожай за 2020 год по многим причинам, а прежде всего природно-климатическим, оказался почти на 14% ниже, чем урожай 2019 года: 13,3 млн тонн против 15,4 млн тонн. Раньше всего эту культуру начинают убирать на Кубани, и именно здесь урожай пострадал из-за засухи достаточно сильно. Это привело к ажиотажному спросу на семечку».

Этот ажиотаж, как пояснил Мурзаев, был подогрет реальным снижением сбора сырья.

«Для возникновения паники на рынке иногда достаточно дефицита в 5%. Еще одним фактором стало такое изменение мировой рыночной конъюнктуры и курсовых разниц валют, что вывозить сырье на экспорт стало выгодней, чем продавать российским переработчикам. Это привело к росту внутренних цен на семечку, а поскольку примерно 2/3 себестоимости в бутылке масла определяется именно закупочной ценой на подсолнечник, то производители вынуждены повышать свои цены, потому что работать в убыток просто глупо!» — сказал предприниматель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов также заявил, что снижение объемов производства в РФ растительного масла связано не с пандемией коронавируса, а исключительно с урожаем 2020 года.

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