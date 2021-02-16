Москва, , 14:51 — REGNUM Не более 30% жителей РФ могут воспользоваться советом министра финансов РФ Антона Силуанова и начать покупать облигации федерального займа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Ясно, что советом Силуанова может воспользоваться совсем небольшой процент граждан РФ. Известно, что в России доля населения, имеющего хоть какие-то резервы, составляет не более 30%. И соответственно только они могут вкладывать деньги в облигации, — сказал Комолов. — А что такое вложения в облигации? Ведь облигации обладают низкой степенью ликвидностью. Если вы держите деньги на каком-то счете до востребования, то средства с него можно мгновенно получить и сразу потратить в случае экстренной необходимости. А если вы вкладываете деньги в любые ценные бумаги, в том числе ОФЗ, то чтобы превратить их в наличные деньги и осуществить какой-то срочный платеж, нужно ждать около недели».

Иными словами, как пояснил Комолов, облигации — это активы с низкой ликвидностью, и их может позволить себе человек, которого не тревожит завтрашний день и опасность оказаться без средств до зарплаты.

«Кроме того, если речь идет о накоплениях для покупки импортных товаров или поездок за границу, то копить в рублевых облигациях — это не очень разумная политика, поскольку в условиях пандемии и валютной нестабильности риск слишком высок», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что советом министра финансов РФ Антона Силуанова, который предложил вкладывать деньги в облигации федерального займа, могут воспользоваться до 15% граждан России.

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