Москва, , 14:21 — REGNUM Африканский континент — последнее доступное пространство для экономической экспансии России. В свете сложившихся геополитических перспектив и тенденций, только там Россия сможет сформировать собственный устойчивый самодостаточный кластер. Его создание обеспечит России достойное место для следующего раунда глобальной геополитической конкуренции на ближайшие 10−30 лет.

Обострившийся кризис классического капитализма и растущая конкуренция между американскими и китайскими корпорациями, которая может привести к прямой войне, вынуждает страны формировать самодостаточные закрытые экономические кластеры, способные работать на создавшие их державы, опираясь только на внутренние ресурсы, отметили эксперты института РУССТРАТ.

Китайские власти продолжают строить Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, а США для решения аналогичной задачи усиливает экономическую колонизацию Евросоюза и остальной части мировой экономики, пользуясь рамками глобальной долларовой системы.

В данный момент России необходимо обратить свое внимание на африканский континент, уверены специалисты РУССТРАТа. Рассчитанный объем внешней торговли с африканскими странами может не только заместить европейские американские компании, при успешном развитии он может достичь 300−350 млрд долл. в год, что вдвое снизит зависимость России от торговли с Западом.

Дополнительная возможность воздействовать на страны Африки «мягкой силой» можно, приступив к задаче развития средств связи, в которых очень нуждается африканский континент. Огромный рынок прекрасно смогут использовать российские «мобильные компании», а также финансового выгодным станет развертывание собственной российской орбитальной группировки спутникового интернета, аналогичного британской сети OneWeb и американской Starlink, что, в свою очередь, станет мощным толчком к развитию российской космонавтики, пишут эксперты института.