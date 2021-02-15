Пекин, , 20:51 — REGNUM В ходе восстановительных процессов в экономике Китая, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса, зафиксирован более, чем 2%-ный рост в культурной индустрии страны. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, указывая, что объемы совокупных доходов компаний, занятых в этом секторе, достигли почти 10 трлн юаней (свыше 1,5 трлн долларов).

Комментируя данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, агентство отмечает, что показатели выросли после сентября, вернувшись на траекторию роста после продолжительного падения, начавшегося в январе. Наиболее уверенный, двузначный, подъем показателей отмечен в сферах новостей и информационных услуг, а также креативного дизайна. Но самый быстрый рост продемонстрировали субъекты рынка, которые заняты внедрением новой бизнес-модели «Интернет плюс культура». Их показатели увеличились более, чем на 22% в годовом выражении.