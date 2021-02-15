Москва, , 18:56 — REGNUM Пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, который подготовило правительство РФ, обнадеживает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил лидер регионального отделения «Партии Роста» в Татарии, предприниматель Олег Коробченко.

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"Самая главная мера — это возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат (программа «ФОТ 0»), — сказал Коробченко. — В пандемию это была самая популярная программа, которая, по данным Минэкономразвития, позволила сохранить 1 млн рабочих мест и спасла многие предприятия от неминуемого банкротства. Очень хорошо, если она будет продолжена. Субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения — это новые меры поддержки, которые будут стимулировать прием работников. Займы берут на расширение производства, реконструкцию, увеличение оборотных средств, что, как правило, предполагает развитие деятельности компании. А если это еще будет стимулироваться, то думаю, что проблема с занятостью населения решится».

Кроме того, Коробченко назвал «шикарной мерой» списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей.

В целом, по его мнению, это хороший пакет мер, и отрадно, что правительство думает о сохранении предпринимательства, потому что это основа устойчивого развития любой экономики.

«В малом и среднем бизнесе работает гораздо больше людей, чем в крупных корпорациях, и такие меры поддержки позволят избежать социальных взрывов. Поэтому, поддерживая бизнес, поддерживается достаток в семьях. Самое главное, чтобы данный пакет мер работал», — сказал Коробченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ сохраняется низкий спрос на продукты и услуги малого и среднего предпринимательства, которое, в свою очередь, рискует столкнуться со сложностями при выплате кредитов.

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