Москва, , 11:30 — REGNUM Инвестиции в биткоин со стороны бизнеса ожидаемо приводят к росту курса этой криптовалюты, так как, в отличие от традиционной валюты, эмиссия биткоина ограничена, поэтому приход новых инвесторов на рынок увеличивает его стоимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Последние несколько лет мы видим тенденцию, что крупные игроки стали активно инвестировать в биткоин в довольно больших объемах, — сказала Кошелева. — Крупные компании при этом инвестируют не только в биткоин, но и в другие криптовалюты, у которых, возможно, есть больший потенциал для роста на момент инвестиции. Одна из причин, почему это интересно бизнесу, — текущий экономический кризис. Инвестиции со стороны бизнеса ожидаемо приводят к росту курса биткоина, так как, в отличие от традиционной валюты, эмиссия биткоина ограничена, поэтому приход новых инвесторов на рынок увеличивает его стоимость».

При этом Кошелева объяснила, что вряд ли стоит говорить о том, что единственными владельцами биткоина в итоге будут только крупные компании, хотя, безусловно, их доля будет велика. Что касается государств, то, как отметила Кошелева, в настоящее время сейчас есть всего несколько стран, которые более-менее положительно относятся к криптовалюте и поддерживают ее развитие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, криптовалюта биткоин вошла в топ-15 валют мира по капитализации и обогнала российский рубль.

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