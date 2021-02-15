Гонконг, Китай, , 01:35 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг планируют вкладывать более 100 млрд гонконгских долларов ($12,9 млрд) ежегодно в инфраструктурные проекты в ближайшие три года, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

По заявлению финансового секретаря Пола Чана, правительство продолжит развитие серии проектов, касающихся благополучия людей, строительство доступного жилья, реконструкцию госпиталей и железнодорожных сетей.

Чан уверен, что подобные проекты улучшать городскую среду и сделают Гонконг более пригодным для жизни. После года экономической рецессии бюджет региона находится под сильным давлением, однако власти не намерены снижать темпы развития общества, утверждает чиновник.