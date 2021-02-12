Москва, , 14:59 — REGNUM Прежде чем выходить на фондовый рынок, гражданам РФ следует учесть все риски, с которыми связана такая деятельность, и разобраться в тех инструментах, в которые они вкладывают свои сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил профессор Российской экономической школы Алексей Горяев.

«За последний год в России вложения населения в фондовый рынок резко выросли и, по словам министра финансов, достигли 10 трлн рублей. Для России это рекордная величина, которая все больше будет влиять как на инвесторов, так и на бизнес. Такой прирост средств объясняется в первую очередь поиском более высокой доходности для вложений, поскольку ставки по депозитам сильно упали», — сказал Горяев.

При этом, по его словам, цифровые технологии делают торговлю ценными бумагами гораздо проще и удобнее, чем раньше.

«Чем же обеспокоены власти? Более доходные вложения всегда связаны с рисками. Хорошо, когда цена акций растет — тогда инвесторы зарабатывают прибыль. А что будет, если рынок начнет падать? Тогда проявится, насколько хорошо инвесторы готовы к принятию рисков, — пояснил профессор. — В идеале инвестиции делаются только при наличии резерва и на длительный период, от трех лет. Тогда инвесторы могут не переживать относительно временных потерь, ведь рынок в среднем растет».

К сожалению, как отметил Горяев, многие люди не понимают суть рисков, которые присущи любым видам инвестиций, и надеются постоянно зарабатывать высокий доход, не неся потери.

«Чтобы не допустить этого, Банк России принимает определенные меры, чтобы защитить частных инвесторов, не имеющих соответствующего опыта, от излишних рисков. В их число входит введение ограничительных барьеров для неквалифицированных инвесторов и стандартов информирования о рисках, связанных с инвестициями. Но это лишь частично решает проблему, — сказал Горяев. — В долгосрочной перспективе может помочь лишь повышение финансовой грамотности инвесторов. Люди должны сами проявлять активность и разбираться в тех инструментах, в которые вкладывают свои средства. Это важно для всех участников инвестиционного процесса — и населения, и бизнеса, и финансовых организаций, чтобы каждый из них мог достигать своих целей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на российском финансовом рынке высока доля так называемого неквалифицированного инвестирования.

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