Стокгольм, , 14:43 — REGNUM Налоги, собираемые с граждан Швеции, должны быть увеличены для решения социальных проблем в стране. Об этом в интервью газете Svenska Dagbladet заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Как отмечают журналисты Fria Tider, сейчас в Швеции «растет уровень безработицы, процветает деятельность бандформирований, а власти в буквальном смысле призывают граждан не пылесосить из-за отсутствия электричества».

По словам министра финансов Андерссон, экономический разрыв в стране сейчас «слишком велик», однако он может увеличиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По ее мнению, выход из данной ситуации заключается в еще большем налогообложении.

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