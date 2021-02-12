Москва, , 11:41 — REGNUM Правительство России расширило перечень разрешенных к вылову водных биоресурсов, сообщает 12 февраля пресс-служба правительства.

«Перечень водных биоресурсов, разрешенных к промышленному вылову, дополнен новыми позициями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт в том числе о южной путассу, европейской сардине, голубой щуке, морском леще, каменном, длинношипом и гигантском тасманийском крабе, крабе броди, глубоководной креветке, аргентинском и северном кальмаре и осьминоге обыкновенном.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 9 февраля поручил Министерству природных ресурсов и экологии подготовить предложения по разрешению рыбоводства на участках лесов, которые относятся к водоохранным.

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