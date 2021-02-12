Москва, , 10:55 — REGNUM Заявление о том, что криптовалюты используются для отмывания прибыли наркоторговцев в интернете, и поэтому они представляют проблему, — это абсолютно ложное утверждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил интернет-омбудсмен РФ, член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Мариничев, комментируя соответствующие высказывание министра финансов США Джанет Йеллен.

«Технология криптовалют используется для обмена ценностями, равно как для этих же целей используется и любая другая технология, например бумажные деньги. Корень проблемы лежит в другой плоскости. А именно в наличии самой потребности у людей в получении наркотика. И решать проблему необходимо именно в этой точке. Всё остальное, включая технологии криптовалют или печатания денег и даже технологию производства наркотических средств, это всего лишь инструментарий, используемый для достижения целей и потребностей, — сказал Мариничев. — Запреты и жёсткие законы, конечно же, ограничивают круг лиц, способных преступить черту, а точнее сказать, всего лишь сводят проблему до приемлемого в обществе уровня, но никогда не решают. При этом тотальное ограничение использования технологий в реальности наносит больший вред обществу».

Кроме того, Мариничев заявил, что криптовалюты — это «детский лепет по сравнению с искусственным интеллектом».

«А он будет именно таким, каким мы его воспитаем и обучим», — сказал Мариничев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мариничев назвал опасения Йеллен по поводу криптовалют совершенно дилетантскими.

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