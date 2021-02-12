Москва, , 03:34 — REGNUM «Государственная транспортная лизинговая компания» продолжает взыскивать долги с калининградской авиакомпании «СКОЛ». Арбитраж Москвы 4 марта 2021 года рассмотрит претензии на сумму свыше 1,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от лизинговой компании поступило в суд 5 февраля 2021 года, а 10 февраля стало известно, что дело приняла судья Абызова. Сумма претензий составляет 1 822 056 265,4 рубля. Детали спора пока неизвестны.

В 2020 года тот же истец как минимум трижды обращался с финансовыми претензиями к компании «СКОЛ». Все они были поданы 19 мая. Взыскание более 971 млн рублей по договорам лизинга оспаривается в вышестоящей инстанции. Схожая ситуация и по иску, по которому взыскано 989 млн рублей. А вот обжаловать вердикт на 477 млн рублей не удалось.

Напомним, «СКОЛ» создано в 2000 году. По данным с сайта общества, оно также доставляет грузы и медикаменты за пределы России. Помимо этого, авиапредприятие выполняет полёты по санзаданиям в 12 регионах РФ.

По данным ЕГРЮЛ, «СКОЛ» принадлежит гендиректору Сергею Шилову.