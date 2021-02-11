Москва, , 23:22 — REGNUM Идея главы «Дом.РФ» Виталия Мутко прекратить программу льготной ипотеки в регионах, где цены на недвижимость стремительно идут вверх, является рациональной и оправданной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Эксперт уверен, что если программу продлить в её сегодняшней форме, это не только спровоцирует продолжение роста цен на рынке жилья, но и создаст риски ипотечного кризиса. В то же время ограничивать программу отдельными социальными группами будет слишком сложно, а потому идея региональных ограничений кажется неплохим вариантом.

«Мне кажется предложение смотрится довольно рационально. Потому что пытаться регулировать социальный состав участников — это и технически сложно, и порождает сложности морального типа — кого относить, а кого нет. Поэтому региональный принцип — вполне логичен. И исходя из чисто практически соображений, эта инициатива вполне разумна», — сказал Хестанов.

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