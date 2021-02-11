Мурманск, , 17:29 — REGNUM Правительство Мурманской области исключило четыре проекта из статуса приоритетных.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте ведомства, в числе лишенных господдержки оказались рыбоперерабатывающий завод в Мурманске, териберский производственный кластер, стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов и тепличный комбинат по выращиваю овощей в Полярных Зорях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Мурманской области был сформирован список проектов, которые планируют реализовать в регионе в ближайшие 10 лет. Объем частных вложений составит 400 миллиардов рублей.