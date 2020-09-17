Мурманск, 17 сентября 2020, 20:14 — REGNUM В Мурманской области сформирован список проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшие 10 лет. Объем частных вложений составит 400 миллиардов рублей. Об этом на форуме «День арктического инвестора» сообщил губернатор Андрей Чибис.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, половина федеральных налогов, полученных в результате реализации новых инвестпроектов в Арктической зоне, будет направлена на развитие социальной инфраструктуры. Механизм такого «спонсорства» сейчас прорабатывают в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На данный момент от региона уже зарегистрировано 24 потенциальных заявителя на статус резидента АЗРФ, две заявки одобрены. Одна из компаний уже получила статус резидента.
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