Мурманск, , 20:14 — REGNUM В Мурманской области сформирован список проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшие 10 лет. Объем частных вложений составит 400 миллиардов рублей. Об этом на форуме «День арктического инвестора» сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, половина федеральных налогов, полученных в результате реализации новых инвестпроектов в Арктической зоне, будет направлена на развитие социальной инфраструктуры. Механизм такого «спонсорства» сейчас прорабатывают в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы рассчитываем, что у Арктической зоны появится свой стабильный системный источник финансирования социального развития, который будет помогать подтягивать к высоким темпам развития экономики, подтягивать и темпы развития социальной сферы. Сейчас механизм в стадии разработки, мы планируем запустить его уже в следующем году», — отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

На данный момент от региона уже зарегистрировано 24 потенциальных заявителя на статус резидента АЗРФ, две заявки одобрены. Одна из компаний уже получила статус резидента.

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