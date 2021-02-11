Москва, , 16:49 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев награжден XV Национальной премией «Директор года» в номинации «За вклад в развитие культуры ESG».

«В этом году нашей компании исполняется 20 лет, — сказал Андрей Гурьев на церемонии награждения. — И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития — ключевой приоритет ФосАгро. Аббревиатура ESG входит в ДНК нашей компании, является нашей миссией. Растущее внимание к этим принципам — макротренд, который будет определять будущие десятилетия. Он включает не только социальную политику, экологию, аспекты корпоративного управления, но охватывает всю нашу жизнь, всех стейкхолдеров, которые нас окружают».

Гендиректор ФосАгро напомнил, что компания одной из первых в стране создала внутри Совета директоров Комитет по устойчивому развитию. Его возглавила независимый директор Ирина Бокова, в течение восьми лет занимавшая пост главы ЮНЕСКО.

«Её экспертиза и ценности экономического и человеческого гуманизма оказали глубокое влияние на меня лично и весь Совет директоров компании, — отметил Андрей Гурьев. — Не интегрировав принципы ESG в мышление всей команды управленцев, всего трудового коллектива, ни один бизнес сегодня не может быть мировым лидером».

Гурьев констатировал: все больше российских компаний уделяют внимание повестке ESG.

«Тем ценнее для меня и всей команды ФосАгро вручение этой премии», — признался генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Неслучайная награда

Вручая премию, президент РСПП Александр Шохин отметил, что номинация «За вклад в развитие культуры ESG» станет ежегодной:

«Все компании члены-РСПП давно ввели практику регулярного представления нефинансовой отчетности, отчетности об устойчивом развитии. Поэтому не случайно, что именно компания-член РСПП стала победителем в этом году».

Руководитель практики корпоративного управления PwC Алексей Фегецин подчеркнул, что компания «ФосАгро» традиционно не только инвестирует в развитие собственного бизнеса, но благодаря приверженности принципам ESG, вносит гораздо более широкий вклад в устойчивое развитие.

«Решение авторитетного Экспертного совета Премии является признанием стратегического видения и управленческих навыков Андрея Гурьева, дальнейшим подтверждением эффективности реализации компанией стратегии экологически устойчивого развития, — прокомментировал председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле. — Стремление внести вклад в достижение ЦУР — неотъемлемая часть Стратегии компании до 2025 года, так как мы оказываем непосредственное содействие работе по 11 из 17 ЦУР. ФосАгро продолжит свою инвестиционную программу в этой области, продолжая помогать обеспечению продовольственной безопасности планеты. Сегодня наши экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья концентраций канцерогенных тяжелых металлов и других токсичных веществ, востребованы в 102 странах мира».

В номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь» лауреатом XV Национальной премии «Директор года» стал корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» Сергей Самосюк.

На пути устойчивого развития

В 2020 году деятельность Группы «ФосАгро» в сфере ESG была высоко оценена авторитетными российскими и мировыми премиями и рейтингами.

В сентябре 2020 года ООН подтвердила статус ФосАгро в качестве компании-лидера Глобального Договора, ведущей платформы социально-ответственного бизнеса. В мире только 41 организация обладает подобным статусом.

В октябре компания завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность и устойчивость», проводимого РСПП. Гран-при в истории конкурса вручался дважды, и оба раза его была удостоена ФосАгро.

В ноябре 2020 года ФосАгро была награждена уже второй по счету Золотой медалью чемпиона IFA за последовательную приверженность компании постоянным улучшениям и применению наилучших решений в области энергоэффективности и ресурсосбережения, охраны труда и защиты окружающей среды.

В декабре одна из самых авторитетных организаций в области климатической отчетности CDP повысила рейтинг «ФосАгро» с «C» до «B-». Влиятельное международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов в области ESG также существенно повысило оценку компании — с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск), что вывело ФосАгро по этому показателю в ТОП-3 рейтинга предприятий мировой агрохимической индустрии.

Справка о премии

Национальная премия «Директор года» учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие системы корпоративного управления, а также способствовать распространению передовых стандартов практики работы советов директоров в российских компаниях.

Победителей и лауреатов определяет Экспертный совет Премии из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией независимых директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с фирмой PwC.